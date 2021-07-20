Кабмин выделит 980 миллионов гривен на ноутбуки для учителей
Кабинет министров выделит для учителей 980 миллионов гривен. На эти средства должны закупить ноутбуки для 60 тысяч педагогов, сообщает УНИАН.
Всего в бюджете на текущий год предусмотрен 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19 в школах и его последствиями, из них 980 миллионов гривен пойдут на покупку ноутбуков для учителей, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - отметил глава ведомства Михаил Федоров.
Предполагается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 тысяч гривен.
При этом указано, что средства будут распределяться в зависимости от величины населенного пункта:
- в Киеве и общинах с населением более 40 тысяч человек - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов;
- в малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов;
- в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.