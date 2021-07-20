Кабмин выделит 980 миллионов гривен на ноутбуки для учителей

Кабинет министров выделит для учителей 980 миллионов гривен. На эти средства должны закупить ноутбуки для 60 тысяч педагогов, сообщает УНИАН.

Всего в бюджете на текущий год предусмотрен 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19 в школах и его последствиями, из них 980 миллионов гривен пойдут на покупку ноутбуков для учителей, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей" , - отметил глава ведомства Михаил Федоров.

Предполагается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 тысяч гривен.

При этом указано, что средства будут распределяться в зависимости от величины населенного пункта: