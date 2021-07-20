Кабмин выделит 980 миллионов гривен на ноутбуки для учителей

Кабмин выделит 980 миллионов гривен на ноутбуки для учителей

Кабинет министров выделит для учителей 980 миллионов гривен. На эти средства должны закупить ноутбуки для 60 тысяч педагогов, сообщает УНИАН.

Всего в бюджете на текущий год предусмотрен 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19 в школах и его последствиями, из них 980 миллионов гривен пойдут на покупку ноутбуков для учителей, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - отметил глава ведомства Михаил Федоров.

Предполагается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 тысяч гривен.

При этом указано, что средства будут распределяться в зависимости от величины населенного пункта:

  • в Киеве и общинах с населением более 40 тысяч человек - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов;
  • в малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов;
  • в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.
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