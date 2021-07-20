Украинского гражданина задержали за пиратство в Индийском океане

В Украине впервые задержали украинца, который подозревается в пиратстве. По данным следствия, он принимал участие в захвате судна в Индийском океане.﻿, сообщает РБК-Украина.

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По данным следствия, гражданин Украины работал в иностранной компании, оказывавшей услуги по охране судов от пиратов. В июне 2020 года он с оружием прибыл на один из таких кораблей в западной части Индийского океана.

"Угрожая капитану оружием он заявил, что захватывает судно и потребовал изменить курс в порт Фуджийера, а также выплаты выкупа" , - отметили в прокуратуре.

Украинец оказывал психологическое давление на членов экипажа, демонстрируя снаряженный магазин к винтовке и даже выстрелили в потолок капитанского мостика.﻿

Капитан судна, опасаясь за жизнь членов экипажа, отдал приказ изменить перевести судно в режим маневрирования, а требования украинца передал менеджерам компании судовладельца.

После четырехдневных переговоров представители судовладельца предоставили капитану распоряжение выдать украинцу 6 тысяч долларов США в обмен на разблокирование судна.

"Правоохранителями по месту жительства гражданина Украины проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения" , - уточнили в Офисе генпрокурора.

"Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые" , - добавили в прокуратуре.

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Автор: Дмитрий Кузнецов