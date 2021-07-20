Что ожидается на валютном рынке в среду
Во вторник весь диапазон котировок на межбанковском валютном рынке уложился в четыре копейки: сделки проходили в интервале от 27,20 до 27,24 гривен.
Несмотря на то, что сегодня продолжились продажи валютных запасов экспортерами для оплаты налогов и платежей в бюджет, ощущалось, что продавцы не хотят отдавать свою валюту слишком дешево. Покупателям не удалось повторить вчерашний маневр и увести котировки ниже уровня 27,20. Основная масса сделок прошла в узком диапазоне 27,21-27,22 гривен. Спрос и предложение в течение всей торговой сессии уравновешивали друг друга, поэтому Национальному банку сегодня тоже было нечего делать на рынке.
Закрыли торги вторника на 0,5 копейки на покупке ниже и на 0,55 копейки на продаже выше, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,205/27,24 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись очень узко: спрэд на старте составил всего 3,5 копейки. Первая сделка по цене 27,21 гривен прошла в 09:37. Вначале покупатели были более активными, и уже в 10:12 котировки достигли дневных пиков – 27,2305 гривен на покупке и 27,24 гривен на продаже. Что интересно: сегодняшние максимумы точь в точь повторили вчерашние. Это, наверно, поняли и продавцы, решившие не рисковать и дружно вышедшие с заявками. Котировки начали плавно снижаться, и после обеденного перерыва сделки шли уже в узком диапазоне 27,21-27,22. А за час до окончания торгов опустились еще на копейку.
Котировки закрытия – 27,20/27,218 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 3,5 млн по сравнению с понедельником и составил 161,85 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2256 гривен.
- Официальный курс доллара на 21 июля установлен на отметке 27,2205 гривен за доллар, рост на 0,73 копейки.
- Официальный курс евро на 21 июля установлен на отметке 32,0344 гривны за евро, рост на 0,31 копейки.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1765. Сегодня евро в очередной раз попытался вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1801 доллара, откуда опять упал до 1,1756 доллара.
Российский рубль в течение всего дня совершал резкие колебания между уровнями 74,40 и 74,75 рублей за доллар. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 74,48-74,54 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел с 3,65-3,67 до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке в среду
Сегодня Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Размещение пяти выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в евро сроком на 1 год прошло довольно успешно: удалось привлечь в общей сложности почти 7,8 млрд гривен (в эквиваленте), из них ценных бумаг в национальной валюте инвесторы приобрели на сумму 7,5 млрд гривен. Завтра нужно будет внести оплату за эти бумаги. Вполне возможно, что кому-то из покупателей придется продавать валюту, что может способствовать укреплению гривни. Кроме того, завтра ожидается крупнейшее в этом году погашение ОВГЗ – на 15,6 млрд гривен, кроме того, почти 2 млрд гривен будет выплачено процентов. Если даже часть этой гривны попадет на межбанк, доллар может ощутимо вырасти.
Наличный доллар, который утром продавали по 27,22-27,23 гривен, к вечеру подешевел до 27,20 гривен. Завтра утром его начнут продавать по такой же цене. Дальше все будет зависеть от того,вырастет ли предложение валюты на межбанке. В этом случае появится шанс увидеть снижение котировок, на которое может отреагировать и наличный рынок.
Наличный евро в течение дня опустился на 5 копеек – с 32,10-32,12 до 32,05-32,07 гривен. По такой же цене его начнут продавать завтра утром. Аналитики считают, что завтра падение евро на FOREX продолжится к отметкам 1,1720-1,1730 доллара. В этом случае наличный евро может подешеветь до 32 гривен, а к вечеру среды – опуститься даже ниже этого уровня.
Что касается наличного рубля, он тоже может подешеветь еще на пару копеек – до 3,62-3,63 гривен за 10 рублей. Но такие предложения завтра будут скорее исключением: большинство киевских обменников будут предлагать рубль по 3,65 гривен.