Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник весь диапазон котировок на межбанковском﻿ валютном рынке уложился в четыре копейки: сделки проходили в интервале от 27,20 до 27,24 гривен.

Несмотря на то, что сегодня продолжились продажи валютных запасов экспортерами для оплаты налогов и платежей в бюджет, ощущалось, что продавцы не хотят отдавать свою валюту слишком дешево. Покупателям не удалось повторить вчерашний маневр и увести котировки ниже уровня 27,20. Основная масса сделок прошла в узком диапазоне 27,21-27,22 гривен. Спрос и предложение в течение всей торговой сессии уравновешивали друг друга, поэтому Национальному банку сегодня тоже было нечего делать на рынке.

Закрыли торги вторника на 0,5 копейки на покупке ниже и на 0,55 копейки на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,205/27,24 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись очень узко: спрэд на старте составил всего 3,5 копейки. Первая сделка по цене 27,21 гривен прошла в 09:37. Вначале покупатели были более активными, и уже в 10:12 котировки достигли дневных пиков – 27,2305 гривен на покупке и 27,24 гривен на продаже. Что интересно: сегодняшние максимумы точь в точь повторили вчерашние. Это, наверно, поняли и продавцы, решившие не рисковать и дружно вышедшие с заявками. Котировки начали плавно снижаться, и после обеденного перерыва сделки шли уже в узком диапазоне 27,21-27,22. А за час до окончания торгов опустились еще на копейку.

Котировки закрытия – 27,20/27,218 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 3,5 млн по сравнению с понедельником и составил 161,85 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2256 гривен.

Официальный курс доллара на 21 июля установлен на отметке 27,2205 гривен за доллар, рост на 0,73 копейки.

Официальный курс евро на 21 июля установлен на отметке 32,0344 гривны за евро, рост на 0,31 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1765. Сегодня евро в очередной раз попытался вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1801 доллара, откуда опять упал до 1,1756 доллара.

Российский рубль в течение всего дня совершал резкие колебания между уровнями 74,40 и 74,75 рублей за доллар. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 74,48-74,54 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел с 3,65-3,67 до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Сегодня Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Размещение пяти выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в евро сроком на 1 год прошло довольно успешно: удалось привлечь в общей сложности почти 7,8 млрд гривен (в эквиваленте), из них ценных бумаг в национальной валюте инвесторы приобрели на сумму 7,5 млрд гривен. Завтра нужно будет внести оплату за эти бумаги. Вполне возможно, что кому-то из покупателей придется продавать валюту, что может способствовать укреплению гривни. Кроме того, завтра ожидается крупнейшее в этом году погашение ОВГЗ – на 15,6 млрд гривен, кроме того, почти 2 млрд гривен будет выплачено процентов. Если даже часть этой гривны попадет на межбанк, доллар может ощутимо вырасти.

Наличный доллар, который утром продавали по 27,22-27,23 гривен, к вечеру подешевел до 27,20 гривен. Завтра утром его начнут продавать по такой же цене. Дальше все будет зависеть от того,вырастет ли предложение валюты на межбанке. В этом случае появится шанс увидеть снижение котировок, на которое может отреагировать и наличный рынок.

Наличный евро в течение дня опустился на 5 копеек – с 32,10-32,12 до 32,05-32,07 гривен. По такой же цене его начнут продавать завтра утром. Аналитики считают, что завтра падение евро на FOREX продолжится к отметкам 1,1720-1,1730 доллара. В этом случае наличный евро может подешеветь до 32 гривен, а к вечеру среды – опуститься даже ниже этого уровня.

Что касается наличного рубля, он тоже может подешеветь еще на пару копеек – до 3,62-3,63 гривен за 10 рублей. Но такие предложения завтра будут скорее исключением: большинство киевских обменников будут предлагать рубль по 3,65 гривен.