Взрыв на "Ровноазоте": Минздрав оценил ситуацию в городе

Концентрация вредных веществ в спальных районах Ровно после взрыва на химическом предприятии "Ровноазот" ниже гранично допустимых норм почти в 10 раз, сообщает Деловая столица.

"Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ в почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено. По данным Департамента здравоохранения Ровенской ОГА, никто не пострадал" , — говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что сразу после взрыва были мобилизированы бригады "экстренной медицинской помощи". Был определен коридор для санитарного транспорта, бригады оснащены средствами защиты для медицинских работников и пострадавших. Для интенсивной терапии детоксикации пострадавших было приготовлено 70 коек.

Ровенский Центр контроля и профилактики болезней контролирует содержание веществ в воздухе, в т.ч. проводит измерения по диоксиду азота и аммиака.