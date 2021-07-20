Украинцев начали штрафовать за сбор черники

За прошедшие выходные, 17-18 июля, сотрудники Государственной экологической инспекции Полесского округа оштрафовали десять нарушителей, которые собирали чернику, сообщает Страна.ua.

"Работниками Государственной экологической инспекции Полесского округа в минувшие выходные, а именно 17-18 июля текущего года в лесных массивах Ровенщины проведены мероприятия государственного экологического надзора (контроля) на предмет соблюдения правил сбора ягод (черники)" , - пишут в пресс-центре Госэкоинспекции.

Фото: polissyareg.dei.gov.ua

В частности, за два дня в лесах Ровенской области было выявлено 10 таких нарушений. Виновные привлечены к административной ответственности (ст. 70 КоАП).

"Сбор ягод с целью получения прибыли от реализации собранного сырья осуществляется на основании специального разрешения на использование природных растительных ресурсов, согласно ст. ст. 69, 73 Лесного Кодекса Украины, ст. 10 ЗУ "О растительном мире", за нарушение такого порядка предусмотрена ответственность за ст.70 КУоАП" , - рассказали в Госэкоинспекции.

Также представители службы добавили, что данные меры контроля Государственной экологической инспекцией Полесского округа будут продолжаться и в дальнейшем.