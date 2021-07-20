Следователи из Нидерландов готовы посетить Украину по делу МН17

Группа нидерландских прокуроров и следователей готова приехать в Украину для наработки дальнейших шагов по делу МН17, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил посол Королевства Нидерландов в Украине Йоганнес де Мол на встрече с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Венедиктова подчеркнула, что такие преступления против человечности должны быть наказаны, и для этого украинская сторона задействует все возможные ресурсы.

"В планах у нас создать Международный совет при генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты" , - отметила она.

Посол Нидерландов заявил, что для наработки дальнейших шагов по делу МН17 в Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей.