В РФ официальные данные зараженных COVID-19 занижены впятеро

В реестре министерства здравоохранения России, который создали для отслеживания числа зараженных COVID-19, более 29 млн записей. Эта цифра в пять раз превышает официальную статистику российских властей, сообщает Деловая столица.

СМИ изучили сертификаты, которые получают россияне, переболевших COVID-19, и сертификаты о вакцинации. Номер сертификата о болезни состоит из 16 цифр. Расследователи выяснили, что последние восемь цифр — уникальный номер тех, кто переболел.

Собеседник издания "Медузы" в региональном управлении Минздрава подтвердил, что "порядковый номер в реестре показывает общее количество зарегистрированных больных".

Если у людей не подтвердился диагноз COVID, их удаляют из реестра и номер присваивают новому больному.

Впрочем, в Минздраве РФ и федеральном оперативном штабе опровергли это. Там говорят, что "29 млн — это может быть число россиян, которые на 9 июля получили первую дозу вакцины против COVID". При этом журналисты отмечают, что у сертификатах о вакцинации и сертификатах о болезни разные номера.

В этом же реестре есть люди и с пневмонией, но их количество неизвестно. Журналисты обратились за данными в Росстат, который ранее предоставлял статистику по количеству больных пневмонией, а те ответили, что больше не получают от Минздрава эти цифры.

СМИ отмечают, что если номер сертификата переболевших ранее показывает количество больных коронавирусом в стране, то показатель 29 млн больных вывел бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85-го места на первое, опередив даже небольшие государства Андорру и Сейшелы.