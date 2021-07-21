Россия стянула в Крым тысячи военных

Россия под предлогом "помощи" в ликвидации последствий наводнений перебросила в оккупированный Крым более 21 тыс. военных, а также начала строительство нового военного городка. Об этом заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Депо.

По словам омбудсмена, оккупанты продолжают наращивать военное присутствие на полуострове — кроме 21 тыс. военных из спецподразделений перебросили и 1 367 единиц спецтехники. При этом в России заявляют, что стягивают войска якобы для "помощи" пострадавшим от наводнений жителям Крыма.

К тому же, по словам омбудсмена, в Крыму постоянно находятся более 31 тыс. лиц рядового и начальствующего составов вооруженных формирований оккупантов.

Она также сообщила, что в Феодосии оккупанты строят полковой городок для 300 российских военнослужащих.

Денисова отметила, что стремительное стягивание российских войск на полуостров противоречит резолюции Генассамблеи ООН о проблемах милитаризации Крыма.

По данным пресс-службы минобороны РФ, военный городок в Феодосии строят для десантно-штурмового полка оккупантов, который планируют разместить здесь с конца 2021 года.