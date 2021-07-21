В Украине ощутимо увеличилось количество ДТП за год

Национальная полиция Украины опубликовала статистику ДТП в разрезе за год, и надо сказать, она оказалась неутешительной. Количество аварий в стране увеличилось на 20%, сообщает АвтоПортал.

Так, за первое полугодие 2021 года в Украине произошло 86 459 дорожно-транспортных происшествий (в среднем 478 ДТП за день). Вместе с тем за аналогичный период 2020-го было зафиксировано 72 394 дорожных инцидентов (в среднем за день – 398).

Есть детальная статистика по областям, и как следует из опубликованных данных, аварийность выросла практически во всех регионах. И это при том, что полиция внедряет новые и постоянно расширяет существующие системы борьбы с нарушениями (система автофиксации, радары ТруКАМ, повышение штрафов и т.п.).

Самыми проблемными в этом отношении являются столица и девять областей:

Киев – 21 238 ДТП ( 21,3%), погибли 47 человек (0%);

Киевская область – 7867 ДТП ( 29,2%), погибло людей – 92 (-37%);

Одесская область – 7552 ДТП ( 16,5%), погибло людей – 63 (-18%);

Днепропетровская область – 6840 ДТП ( 24,3%), погибло людей – 120 (-0,8%);

Харьковская область – 5770 ДТП ( 10,6%), погибло людей – 83 (-7%);

Львовская область – 5547 ДТП ( 18,4%), погибло людей – 93 (-18%)

Запорожская область – 3493 ДТП ( 19,1%), погибло людей – 55 (-18%)

Донецкая область – 2209 ДТП ( 14,2%), погибло людей – 55 ( 4%)

Полтавская область – 2153 ДТП ( 24%), погибло людей – 52 (-5%)

Житомирская область – 2067 ДТП ( 23%), погибло людей 72 5%).

Также в МВД отдельно назвали и самые опасные трассы: