Нардепы рассказали, где планируют провести отдых летом

Народные депутаты Украины, которые не пришли на внеочередное заседание Верховной Рады 20 июля, уже отдыхают на заморских курортах. Те же, кто пришел в сессионный зал, признались журналистам, что пакуют чемоданы, сообщает Украина 24.

Народные избранники рассказали, куда поедут и сколько денег не пожалеют на отдых.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук собирается в Закарпатье.

"В тишине послушать горы, почитать книгу - часть культурной программы. Ну а попробовать брынзу, банош... Всех призываю путешествовать по Украине" , - сказала она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко приглашает в родную Одессу. На отдыхе планирует ежедневно плавать и не быть транжирой.

"Скорее домой, в Одессу к Черному морю. Оно, кстати, уже очень теплое, 24 градуса. Не очень дорого будет, жить есть где, ходить по заведениям общественного питания не люблю, поэтому сложно будет много потратить, даже если захочу", - говорит нардеп.

На пляжи Одессы собирается также политическая оппонентка Гончаренко - Евгения Кравчук со "Слуги народа". Кравчук говорит, что обычно отдыхает на Азовском море, но в этом году решила изменить традицию.

"В Затоку поеду, надеюсь, но это дорого сегодня. Я сравнила - дешевле было в Турцию поехать", - сообщила Кравчук.

Расходы депутатов на отдых разные, но цифры все равно немаленькие - есть и 50 тыс. грн на семью, и 20 тыс. грн на три дня. Рекордсмен из отпускных расходов среди опрошенных - глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он будет ехать в Хорватию. Отец шестерых детей на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты в Раде.

"В моей большой семье меньше, чем 5000 долларов, я не могу потратить - самолет, билеты, отель... Буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу", - рассказал он.

Чтобы поехать в отпуск, у депутатов будет время до 23 августа, когда будут внеочередные заседания два дня подряд. В частности, на День Независимости - торжественное, с голосованием за большой герб. А новую сессию откроют 7 сентября.

Напомним, Верховная Рада 20 июля провела внеочередное заседание, на которое пришли лишь 99 народных депутатов. Открыл заседание первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Из-за недостаточного количества голосов нардепы провалили все проекты постановлений об отмене четырех решений Верховной Рады.

Таким образом, Верховная Рада разблокировала процесс подписания спикером и президентом данных законопроектов, в частности - о реформировании "Укроборонпрома" и реформировании судебной системы.