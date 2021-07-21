Усик - Джошуа: появились промо-ролики к супербою (видео)

25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне состоится супербой между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

В сети появились промо-ролики к этому поединку.

Один из них опубликовала промоутерская компания Matchroom Boxing.

Также промо-ролик появился на официальном YouTube-канале Усика.

Бой Усик - Джошуа: главное