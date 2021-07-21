Во Львовском аэропорту эвакуируют пассажиров

Полицейские проверяют сообщения о минировании аэропорта во Львове. Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, сообщает РБК-Украина.

Правоохранители обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию. Сообщение о минировании поступило около 9:25.

Работники Службы безопасности международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обнаружили на территории аэропорта подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.