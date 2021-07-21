У Юпитера нашли новый спутник

Стало известно, что астроном-любитель Кай Ли (Kai Ly) открыл ранее неизвестный спутник Юпитера. Сделать это ему удалось благодаря детальному изучению снимков планеты, сделанных с помощью наземного телескопа. Отмечается, что астроному-любителю впервые удалось открыть ранее неизвестный спутник Юпитера, сообщает 3Dnews.

«Я с гордостью могу сказать, что это первая планетарная луна, обнаруженная астрономом-любителем», — сказал Кай Ли после того, как о его открытии подробно рассказал тематический журнал Sky and Telescope .

Стоит отметить, что у Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников. Массивная планета обладает значительным гравитационным полем, которое позволяет захватывать разные космические объекты и перемещать их на свою орбиту. В настоящее время вокруг Юпитера вращаются не менее 79 спутников и их число продолжает расти. Все они фиксируются в специальном каталоге Карме и представляют собой небольшие космические камни разной формы, вращающиеся в противоположном направлении относительно Юпитера.

Что касается нынешнего открытия, то оно было сделано на основании снимков планеты за 2003 год, которые были сделаны с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT) специалистами Гавайского университета. Особое внимание Ли уделил нескольким снимкам, которые были сделаны в феврале 2003 года, когда луны были наиболее яркими за счёт того, что Солнце и Юпитер в это время располагалась противоположно друг другу. Земля в этот период находилась между Солнцем и Юпитером, благодаря чему сложились благоприятные условия для наблюдения за хорошо освещённым Юпитером.

Ли также использовал телескоп Subaru, чтобы зафиксировать траекторию полёта объекта, который делает один оборот вокруг Юпитера за 22 дня. В настоящее время открытый Ли объект отслеживается под именем EJc0061 и не имеет официального названия. Скорее всего, позднее ему будет присвоено какое-то имя.