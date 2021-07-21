Курс биткоина снова поднялся

Биткоин вновь вернул часть рыночной стоимости, несмотря на прогнозы аналитиков. Курс криптовалюты за сутки вырос на 3,3 % и пересёк барьер в $30 тысяч, свидетельствуют данные биржи Coindesk, сообщает 3Dnews.

Источник: Google Финансы

Как отмечает Bloomberg, аналитики опасались катастрофического падения биткоина, если курс опустится ниже $30 тысяч. Криптовалюта упала ниже указанного уровня 20 июля, но смогла устоять и отыграть часть потерь. Нижняя граница цены в тот день достигала $29,5 тысячи. На момент написания данной заметки, стоимость токена составляет $30,8 тысячи.

Суммарно биткоин подешевел более, чем на 50 % в сравнении с апрельским пиком, когда его стоимость достигла почти $65 тысяч. Падение связано с целой серией факторов. Но основным является то, что власти Китая и США усиленно занялись регулированием криптовалютной индустрии.

Китайское правительство запретило майнинг цифровых токенов в стране из-за слишком большого потребления электричества. В связи с этим, в последние два месяца хешрейт биткоина снизился на 45 %, облегчив его добычу. Американские регуляторы, в свою очередь, заинтересовались регулированием сферы — ведомства хотят, чтобы криптовалютные биржи передавали им информацию о сделках и владельцах счетов.