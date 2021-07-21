Сийярто посетит Украину с рабочим визитом

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит 22 июля Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает Интерфакс-Украина.

Кулеба и Сийярто проведут переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, а также актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии. По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.

Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией с безопасностью и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

22 июля в 10.05 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.