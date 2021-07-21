Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве резко вырастут
Осенью в столице и ряде украинских городов будет повышение тарифов на горячую воду и отопление, сообщает Новое время.
В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Тарифы вырастут с 1 октября. Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.
"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", — сказал Пантелеев.
Сколько будем платить с 1 октября:
- теплоснабжение - 2151,77 - 2433,90 грн/Гкал в зависимости от типа дома;
- горячее водоснабжение - 109,55 - 122,17 грн/м куб;
- отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн/м².
Появление новой графы в платежках
Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин во время брифинга сообщил, что в платежках киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.
Это нововведение позволит избежать накапливания долгов за коммуналку в случае, если оплата не была произведена по какой-либо причине. Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им наперед за коммунальные услуги, или нет.
По словам Лопатина, это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство и позволит Киевтеплоэнерго
«аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон». Лопатин подчеркнул, что авансовый платеж добровольный. Дополнительная графа содержит среднюю сумму, которую потребитель платит в месяц за разные услуги ЖКХ.