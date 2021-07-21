Доктор объяснил, почему нельзя пить воду во время еды

Тема воды вызывает обсуждения у приверженцев ЗОЖ и клиентов фитнес-клубов, об этом любят говорить тренеры и нутрициологи. А можно ли запивать еду? С одной стороны, это вроде как растягивает желудок, а с другой, помогает переваривать пищу, сообщает Клубер.

Доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин уверял, что большинство проблем со здоровьем происходит из-за зашлакованности кишечника и неправильного употребления пищи. Главный закон здоровья доктора Неумывакина гласит: не пейте воду во время еды. По словам доктора, следует разделять пищу и воду, не употребляя их одновременно.

Иван Павлович считал, что большинство проблем со здоровьем происходит из-за зашлакованности кишечника и неправильного употребления пищи.

«Если вы хоть один глоток делаете во время еды или сразу после еды, вы никогда здоровым не будете! —уверяет врач. Рано или поздно возникает зашлакованность организма».

Большинство наших заболеваний происходит из-за того, что пища буквально гниет в кишечнике. Однако при лечении заболеваний ни один врач не уделяет должного внимания очищению организма.

«Вы должны пережевывать каждый кусочек еды до кашеобразного состояния, не глотать кусками, — советует Неумывакин . — И ни в коем случае не запивать! Потому что жидкость снижает концентрацию желудочного сока и увеличивает время переваривания пищи. Мясо в желудке начинает гнить, можете мне поверить. Я — хирург, когда вскрываешь, вонь такая там стоит… И за это отдувается печень — наш фильтр, он засоряется. И в этой грязи вся патогенная флора размножается».

Пить, по словам доктора, нужно не ранее чем через 2 часа после или за 15 минут до еды. И вообще относиться к воде не как к вспомогательному напитку, а как к полноценной пище.

«Сейчас все говорят «пейте воду», но никто не говорит, какую, — продолжает Неумывакин. — Ни кофе и ни соки, а чистую воду! Нужно выпивать в день полтора литра воды».

Вода, по словам Неумывакина, это пища номер один. Как только почувствовали приступ голода, выпейте стакан воды. Вода не просто насыщает клетки жидкостью, но и выводит из них токсины, что благотворно сказывается на состоянии здоровья.