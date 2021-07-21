Агент ФСБ, собиравший данные о разработке ракетных комплексов, осужден

Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным агента российской спецслужбы ФСБ, который собирал данные об украинских разработках в ракетостроении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник приговорен к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Установлено, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров ВСУ. Его целью было получение от последних, за денежное вознаграждение, сведений о новейшей военной разработки - ракетного комплекса "Нептун".