В ОП ответили на "запрет" критиковать сделку США и Германии
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что политическая реальность сложнее фентезийных картинок – Украина не может полагаться на формальные обещания и хочет прояснить ситуацию по российско-немецкому газопроводу "Северный поток-2" во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Лига.net.
"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского и в том числе для других стран, и зачастую – в СМИ", – заявил Подоляк.
Он отметил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации СП-2 в том виде, каким его видит Кремль.
По его словам, проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована
"далеко не по экономическим причинам" и
"тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".
Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции.
"Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон", – добавил он.