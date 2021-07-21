В ОП ответили на "запрет" критиковать сделку США и Германии

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что политическая реальность сложнее фентезийных картинок – Украина не может полагаться на формальные обещания и хочет прояснить ситуацию по российско-немецкому газопроводу "Северный поток-2" во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Лига.net.

"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского и в том числе для других стран, и зачастую – в СМИ", – заявил Подоляк.

Он отметил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации СП-2 в том виде, каким его видит Кремль.

По его словам, проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".

Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции.