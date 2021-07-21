Среднедневной размер пособий по больничным вырос на 13,3%

По итогам июня среднедневной размер пособия по временной потере работоспособности составил 371,9 грн против 328,3 грн за тот же месяц прошлого года. Таким образом, рост среднедневной суммы пособия составил 13,3%, сообщает УНИАН.

В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной утрате трудоспособности в июне достигал от 282,2 грн в Винницкой области и до 446,9 грн в Киеве.

"Наибольший показатель роста в июне 2021 года относительно июня 2020 года в Хмельницкой области – здесь среднедневной размер пособий по больничным вырос на 22,9% и составил 339,2 грн против 276 грн в прошлом году" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине.

В связи с пандемией расходы фонда по больничным начали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам июня 2021 года ФССУ принял на финансирование листки нетрудоспособности на сумму более 1 миллиарда гривен – это почти вдвое больше, чем в июне 2020 года (0,57 млрд гривен).