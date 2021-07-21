Элегантный образ от Леси Никитюк

Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк подогревает интерес зрителей к новому сезону развлекательного шоу "Кто сверху?". Знаменитость опубликовала роскошные фотографии, в которых она появлялась во время записи программы, сообщает 24 Канал.

В студии перед фотокамерой Леся Никитюк позировала в розовом платье из блестящей ткани. Мини-платье украшено глубоким вырезом в зоне декольте и красиво подчеркнуло грудь знаменитости, а короткая длина – длинные ноги. Одна сторона платья украшена длинным объемным рукавом.

Стилисты уложили волосы Леси Никитюк в необычную прическу. Ее пряди волос полностью отбросили назад, тщательно сгладив моделирующими средствами. На лице Леси сиял яркий макияж. Визажисты подчеркнули глаза черными стрелками, а губы накрасили розовым блеском.

Фото из инстаграма

На другой фотографии телеведущая позировала в не менее эффектном образе. Блондинка надела облегающее латексное платье бордового цвета длины миди. На владелице идеальной фигуры такое платье село просто безупречно. Особого шарма изделию придавали перья вдоль рукавов.