Элегантный образ от Леси Никитюк

Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк подогревает интерес зрителей к новому сезону развлекательного шоу "Кто сверху?". Знаменитость опубликовала роскошные фотографии, в которых она появлялась во время записи программы, сообщает 24 Канал.

В студии перед фотокамерой Леся Никитюк позировала в розовом платье из блестящей ткани. Мини-платье украшено глубоким вырезом в зоне декольте и красиво подчеркнуло грудь знаменитости, а короткая длина – длинные ноги. Одна сторона платья украшена длинным объемным рукавом.

Стилисты уложили волосы Леси Никитюк в необычную прическу. Ее пряди волос полностью отбросили назад, тщательно сгладив моделирующими средствами. На лице Леси сиял яркий макияж. Визажисты подчеркнули глаза черными стрелками, а губы накрасили розовым блеском.

Леся Нікітюк демонструє чарівні образи
Фото из инстаграма

На другой фотографии телеведущая позировала в не менее эффектном образе. Блондинка надела облегающее латексное платье бордового цвета длины миди. На владелице идеальной фигуры такое платье село просто безупречно. Особого шарма изделию придавали перья вдоль рукавов.

Леся Нікітюк демонструє чарівні образи
Фото инстаграм

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