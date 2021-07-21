Укрзализныця потратит на оценку имущества 22 млн грн

АО «Укрзализныця» объявила закупку услуг по проведению оценки имущества компании. В финансовом плане УЗ на 2021 на упомянутые цели предусмотрено 22,5 млн грн (без НДС).

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Будут оценены основные средства, нематериальные активы, незавершенные капитальные инвестиции для целей бухгалтерского учета, что обусловлено необходимостью выполнения требований международных стандартов финансовой отчетности и учетной политики общества", – говорится в сообщении.

Последняя оценка имущества Укрзализныци проводилась в 2014 году с целью формирования уставного капитала компании. С того времени, под влиянием инфляционных процессов, произошли значительные изменения рыночной стоимости указанных объектов.