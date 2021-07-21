Шмыгаль объявил сроки на аудит ГФС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил за месяц провести аудит Государственной фискальной службы. Это необходимо для запуска Бюро экономической безопасности, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Бюро экономической безопасности должно обеспечить новое качество расследования экономических преступлений, опираясь на качество на аналитическую работу и анализ баз данных.