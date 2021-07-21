Межбанк: всплеск спроса привел к росту

Выплаты по погашенным ОВГЗ привели к росту числа покупателей валюты на межбанковском валютном рынке﻿ в первой половине торговой сессии среды.

Котировки безналичного доллара доходили до 27,26 гривен на покупке и 27,27 гривен на продаже. На этих уровнях с продажей вышли «госбанки» и, немного неожиданно, - Citibank, еще вчера активно покупавший валюту. Общими усилиями они удовлетворили спрос, и котировки начали снижаться, однако на 27,2250-27,23 вновь появились желающие купить, и снижение затормозилось.

Отреагировал на поведение безналичного доллара и наличный «американец». Утром доллар в обменниках Киева продавали по 27,21-27,22 гривен, но как только на межбанке начался рост, курс наличного доллара тут же поднялся до 27,24-27,25 гривен. Ожидания, что сегодня мы увидим продажу доллара дешевле 27,20 гривен, пока не сбылись.

Евро на FOREX опять снижается. Сегодня в первой половине дня он опустился до отметки 1,1750 доллара, установив новый месячный минимум. Наличный евро сегодня оказался под влиянием двух факторов: небольшого подъема цены наличного доллара и снижения мировой цены евро на FOREX. Победили «украинские реалии», поэтому с утренних 32,03-32,04 гривен наличная евровалюта к обеду подорожала до 32,06-32,07 гривен.

Польский злотый продолжает дешеветь: в столице появились предложения по 6,95 гривен.

Российский рубль опять дорожает: в первой половине дня среды он с 74,55 укрепился до 74,25 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль утром продавали по 3,64-3,65 гривны за 10 рублей; к обеду там, где было 3,64, тоже поставили 3,65 гривны на продажу.