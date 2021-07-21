Пенсии по инвалидности повысили

После того, как в бюджете нашли 5 млрд гривен на пенсии, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. По подсчетам Кабмина, это более 31 тысячи человек. Сумма доплаты – столько, сколько не хватает до 2200 гривен, сообщает Сегодня.

Такое решение приняло правительство на заседании 21 июля.

"С 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен, в случае, когда у лиц с инвалидностью первой группы... ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений и доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2200 гривен" , – говорится в пояснительной записке к постановлению.

На такие доплаты понадобится 12,3 млн гривен в месяц, подсчитали в Кабмине.