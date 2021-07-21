Использования терминалов: какая сумма считается доходом ФЛП

Если при осуществлении расчетов за товары (работы, услуги) с использованием платежных терминалов из суммы выручки банком удерживается комиссионное вознаграждение за услуги по расчетному обслуживанию, то доходом юридического лица - плательщика единого налога третьей группы считается вся стоимость реализованного товара (работ, услуг), то есть полная сумма выручки (с учетом суммы комиссии, удержанной банком). При этом датой получения дохода является дата поступления средств на расчетный счет плательщика единого налога, сообщает ЛигаБизнес.

Согласно п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Налогового кодекса доходом плательщика единого налога для юридического лица является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 ст. 292 Кодекса, информирует Главное управление ГНС в Одесской области.

Доход определяется на основании данных учета, который ведется в соответствии со ст. 296 Кодекса.

В соответствии с абзацем четвертым п. 296.1 ст. 296 Кодекса юридические лица - плательщики налога третьей группы используют данные упрощенного бухгалтерского учета относительно доходов и расходов с учетом положений пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Кодекса.

В сумму дохода плательщика единого налога включается стоимость безоплатно полученных в течение отчетного периода товаров (работ, услуг); стоимость реализованных в течение отчетного периода товаров (работ, услуг), за которые получена предыдущая оплата (аванс) в период уплаты иных налогов и сборов (абзац первый и четвертый п. 292.3 ст. 292 Кодекса).

Расчеты с помощью банковских карточек через POS-терминалы субъекты хозяйствования организуют по договору эквайринга. Одной стороной договора является банк-эквайр, а другой - субъект хозяйствования, который согласно п. 1.42 в. 1 Закону № 2346 - III "О платежных системах и переводе средств в Украине" принимает к обслуживанию платежные инструменты с целью проведения оплаты стоимости товаров или услуг. По договору банк-еквайр принимает на себя обязательство перечислять денежные средства с карточного счета покупателя на текущий счет субъекта хозяйствования. Срок расчетов между банком-еквайром и субъектом хозяйствования определяются в договоре еквайринга (Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием утвержденное постановлением Национального банка Украины от 5 ноября 2014 года № 705). За обслуживание расчетов через POS-терминал банк-еквайр взимает комиссию-вознаграждение. Комиссия может как платиться отдельно, так и списываться из суммы средств, которые засчитываются на счет предприятия (в зависимости от соглашения).

При этом согласно абзацу первому п. 292.6 ст. 292 Кодекса датой получения дохода плательщика единого налога являются дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта принятия-передачи безоплатно полученных товаров (работ, услуг). Поэтому в случае использования POS-терминалов при осуществлении расчетов за товары/услуги доходом плательщика единого налога третьей группы будет сумма, которая поступила на его текущий счет. При этом датой получения единого налога - доходов при расчетах через POS-терминал будет считаться не дата авторизации, а дата поступления средств на текущий счет плательщика единого налога.