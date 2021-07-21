"Динамо" рассталось с двенадцатью футболистами

Новичок украинской Премьер-лиги 2021/22 "Черноморец" взял в аренду 12 молодых футболистов "Динамо". Срок соглашения рассчитан на один год, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте﻿ киевлян, самым известным из них является Георгий Цитаишвили, который в 2019 году стал чемпионом мира до 20 лет в составе сборной Украины.

Полностью список футболистов, уехавших в Одессу на правах аренды, выглядит следующим образом:

Вратарь: Владислав Кучерук

Защитники: Даниил Скорко, Денис Кузык

Полузащитники: Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский

Нападающие: Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Источник: ФК "Динамо"

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Черноморец" занял второе место в Первой лиге Украины и вернулся в элиту после нескольких лет отсутствия. В 2019-м они уступили "Колосу" в стыковых матчах за место в УПЛ.