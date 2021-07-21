"Динамо" рассталось с двенадцатью футболистами
Новичок украинской Премьер-лиги 2021/22 "Черноморец" взял в аренду 12 молодых футболистов "Динамо". Срок соглашения рассчитан на один год, сообщает Обозреватель.
Как сообщается на официальном сайте киевлян, самым известным из них является Георгий Цитаишвили, который в 2019 году стал чемпионом мира до 20 лет в составе сборной Украины.
Полностью список футболистов, уехавших в Одессу на правах аренды, выглядит следующим образом:
Вратарь: Владислав Кучерук
Защитники: Даниил Скорко, Денис Кузык
Полузащитники: Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский
Нападающие: Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Черноморец" занял второе место в Первой лиге Украины и вернулся в элиту после нескольких лет отсутствия. В 2019-м они уступили "Колосу" в стыковых матчах за место в УПЛ.