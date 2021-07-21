Мишель Андраде показала один из опасных маршрутов в Грузии

Певица и ведущая тревел-шоу "Орел&Решка. Земляне" Мишель Андраде посетила самый труднодоступный и малочисленный регион в Грузии – Тушетия. По словам ведущей, деревни тушетинцев практически недоступны для туристов. Добраться к ним можно только четыре месяца в году по "дороге смерти", сообщает Обозреватель.

Расстояние от поселка Нижнее Алвани до до Тушетии – 70 километров. Но на преодоление этого пути понадобится около четырех часов.

По пути, на высоте 2860 метров, расположен перевал Абано – даже летом там не тает снег. Когда путешественник наконец окажется в точке назначения, никакого указателя он там не увидит. Главные ориентиры – стада коров и пастухи со здоровенными волкодавами. Именно они укажут, что вы не сбились с пути.

Телеведущая Мишель Андраде. Источник: Пресс-служба

"Дорога смерти" в Тушетию. Источник: Пресс-служба

Грузинские деревни. Источник: Пресс-служба

"Весь путь – серпантин. Хотя тушетинскую дорогу вообще сложно назвать дорогой. Это узкая тропа, где с одной стороны крутой склон, а с другой – крутой обрыв. И тут нет никаких ограждений, которые удержали бы машину от падения в ущелье. Вдоль дороги стоят траурные таблички с портретами погибших… Чем больше мы поднимались, тем путь становился страшнее. Настоящий экстрим! Единственная ниточка, которая связывает местных жителей с внешним миром, – водители маршруток" – рассказала Андраде о своих впечатлениях.

Мишель Андраде посетила самый труднодоступный и малочисленный регион в Грузии. Источник: Пресс-служба