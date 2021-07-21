В Польше на украинского рабочего упала 10-тонная труба

В населенном пункте Бжозовец, который расположен рядом с городом Гожув Велькопольский на западе Польши, при выполнении работ 10-тонная газовая труба упала и придавила украинца, сообщает Зеркало недели.

От полученных травм мужчина умер.

Несчастный случай произошел в понедельник, 19 июля, но сообщили об этом только сейчас.

"Произошло падение газовой трубы, которую поднимали вверх, в результате чего травмы получил мужчина, приблизительно 50-ти лет", — заявил работник пожарной службы.

На место происшествия прибыла бригада спасателей. Они при помощи рабочих извлекли мужчину из-под трубы и провели реанимацию, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось.

Рабочие со временем рассказали, что пострадавший мужчина был гражданином Украины.

В настоящее время в Польше работает приблизительно 1,5 млн украинцев.