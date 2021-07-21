Лидия Таран показала, как проводит отпуск во Франции
Популярная украинская телеведущая Лидия Таран вместе с дочерью Василиной отправилась в отпуск во Францию. Лидия уже успела опубликовать несколько снимков с отдыха.
Знаменитость часто радует поклонников семейными фотографиями в своем Instagram и с удовольствием показывает, как проводит время с дочерью-подростком Василиной. Лидия Таран все свое свободное время старается посвящать ей.
На других фото телеведущая позировала сидя на ретро-велосипеде в белых мини-шортах и топе.