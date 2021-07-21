Кабмин уволил трех заместителей главы Минобороны

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексй Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил о том, что на заседании Кабмина 21 июля уволили трех заместителей министра обороны.

"Правительство уволило:

Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;