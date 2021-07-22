Милла Йовович порадовала поклонников семейными фото

45-летняя американская актриса Милла Йовович порадовала поклонников серией фото. На снимках она вместе с 56-летним мужем Полом Андерсоном и детьми позируют на прогулке в Ванкувере (Канада). Семейство отправилось на лодочную экскурсию: они купались в водопадах и любовались красивыми видами, сообщает Обозреватель.

Кинозвезда опубликовала снимок в Instagram и написала, что "это был невероятный день с детьми и мужем". Также Милла отметила, что ее муж во время сплава по воде приготовил гамбургеры для всего семейства.

"Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие" , – написала актриса.

Милла йовович с детьми и мужем. Источник: instagram.com/millajovovich/

Милла йовович с детьми и мужем. Источник: instagram.com/millajovovich/