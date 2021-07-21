Каждый пятый украинец старше 65 лет не сможет получать пенсию

В ближайшем будущем около 20% украинцев старше 65 лет не смогут получать пенсию из-за отсутствия необходимого стажа, они будут нуждаться в получении финансовой помощи от государства, сообщает UBR.

Причиной этому является современная тенденция по увеличению неформально и частично занятого населения, а также безработицы и уровня неофициального трудоустройства. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на форуме "Украина 30".

По ее словам, в 2020 году впервые зафиксирован высокий уровень безработицы среди людей возрастом 35-39 лет – это украинцы, которые потеряли работу во время карантина.

Всего в Украине насчитывается порядка 3,3 млн неформально занятых работников, 6,3 млн – не входят в состав рабочей силы (пенсионеры, студенты) и 2,3 млн человек – выполняют домашнюю работу и не получают за это деньги.

"Полмиллиона людей, которые именно из-за неформальной и неполной занятости есть, они не имеют страхового стажа. Это отстрачивает их выход на пенсию на 1-5 лет. Их стаж не будет соответствовать новым увеличенным требованиям, которые были введены в 2017 году" , – заявила министр.

По ее словам, Кабмин должен изменить подход к системе трудоустройства и пенсионной системе в Украине. Решением является, в частности, внедрение накопительной пенсии и увеличение рабочих мест.