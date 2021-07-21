Украинцам открыла границу еще одна страна ЕС

Словацкая Республика открыла въезд для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса одобренными в Евросоюзе препаратами, сообщает UBR.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией" , – написал глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Напомним, что два дня назад украинским туристам разрешили въезд страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва. При этом условия для пересечения границ этих государств – разные.

Перед этим въезд украинским гражданам разрешили власти Бельгии, Словении и Маврикия. Также Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.

Однако о взаимном признании украинских Covid-паспортов МИД договорился пока только с Венгрией и Молдовой.