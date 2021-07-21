В Испании строят целый район на солнечной энергии

В испанской Сарагосе идёт строительство первого в стране района, где здания работают на энергии солнца. Солнечные панели в основном будут размещены на крышах, сообщает Noticia.

Район называется Barrio Solar. В экспериментальную группу войдут 200 жителей и компаний, которые начнут использовать энергию, получаемую от батарей, установленных на крышах муниципальных зданий. Всего здесь на первом этапе будет установлено 240 панелей. Они будут менять угол и подставлять свою плоскость под солнечные лучи максимально эффективно.

Панели будут генерировать 150 000 киловатт-часов. Чтобы представить, сколько это, приведём пример: именно столько энергии необходимо электрокару, чтобы проехать один миллион километров.

Помимо экономии на электроэнергии, которая составить примерно 30%, жители нового района также будут дышать более чистым воздухом, ведь выбросы углекислого газа снизятся на 40 000 килограммов в год.

Для участия в проекте жителям и компаниям придётся платить всего по 6 евро в месяц.