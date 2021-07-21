Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке устремились вверх. В частности, ценник на покупку в первые часы торгов вырос на 5 копеек – с 27,21 до 27,26 гривен.

Благодаря тому, что сегодня министерство финансов осуществило погашение ОВГЗ на рекордную для второй половины 2021 года сумму 15,6 млрд гривен, плюс еще больше 2 млрд было выплачено в качестве процентов, потребности в гривне были полностью удовлетворены. Часть выплаченной суммы оказалась на валютном рынке и была конвертирована в валюту. Все это вместе взятое вызвало перекос между спросом и предложением, что привело к росту котировок. Так, ценник на покупку в первой половине торговой сессии достиг отметки 27,26 гривен, а на продажу – 27,27 гривен. Тушить пожар вышли «госбанки». К ним неожиданно присоединился Citibank, который еще вчера был замечен среди покупателей. То ли один из ярких представителей нерезидентов решил попробовать силы в качестве спекулянта, а то ли продавал валюту по заявке кого-то из своих клиентов – осталось неизвестно. Но общими усилиями ажиотажный спрос был удовлетворен, и котировки начали понемногу откатываться. К помощи Нацбанка прибегать не пришлось.

Закрыли торги среды на 3,5 копейки на покупке и на 2,44 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,1825/27,23 (покупка/продажа).

Торги среды открылись шире вчерашнего: спред на старте составил почти 5 копеек. Почти сразу же покупатели начали двигать цену своих заявок вверх, сокращая спред. Но первая сделка сегодня прошла лишь в 10:10 по цене 27,23. Число покупателей начало расти на глазах, их стало больше продавцов, и котировки поползли вверх. Уже в 11:30 ценник на покупку вырос до 27,26 гривен, сделки шли в диапазоне 27,26-27,265 гривен, но понадобилось меньше получаса, чтобы сбить ажиотаж. Хорошие цены на продажу привлекли продавцов, к ним подключились спекулянты, фиксировавшие прибыль от вчерашних и позавчерашних покупок – и котировки сначала перестали расти, а затем пошли вниз. Но и опуститься к начальному уровню не вышло, т.к. в районе 27,23 гривен вновь активизировался спрос. Вплоть до конца торгов сделки проходили в узком интервале 27,23-27,24 гривен.

Котировки закрытия – 27,235/27,2424 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 34,6 млн по сравнению с вторником и составил 127,25 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2406 гривен.

Официальный курс доллара на 22 июля установлен на отметке 27,2405 гривен за доллар, рост на 2 копейки ровно.

Официальный курс евро на 22 июля установлен на отметке 32,0607 гривны за евро, рост на 2,63 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1798. Сегодня евро попытался продолжить снижение, но смог опуститься лишь до отметки 1,1750 доллара, после чего развернулся и пошел вверх. К вечеру евро поднялся до 1,1803 доллара.

Возобновление роста цен на нефть поддержало российский рубль, который в очередной раз укрепился до 73,90 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,90-73,97 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня вернулся к вчерашним ценам: его продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Ключевое событие завтрашнего дня – заседание Правления Национального банка по вопросу учетной ставки. Завтра возможны два варианта: или регулятор примет решение оставить учетную ставку на прежнем уровне – 7,50% годовых, или же повысит ее. Данное решение будет иметь большое значение для валютного рынка. В случае, если учетную ставку повысят, это поддержит гривну. Участники межбанковского валютного рынка будут завтра стараться по возможности провести свои операции до 14:00, когда будет оглашен результат заседания.

Наличный доллар, который утром продавали по 27,20-27,21 гривен, днем подорожал до 27,24-27,25 гривен, а к вечеру подешевел до 27,22-27,23 гривен. Завтра утром его начнут продавать по такой же цене. Дальше все будет зависеть от того, как поведет себя межбанк в ожидании решения Национального банка по учетной ставке. Возможны резкие колебания, не исключено, что рост котировок продолжится, и это потащит за собой и наличный доллар.

Наличный евро в течение дня подорожал на 4 копейки: утром его продавали по 32,03-32,04 гривны, а к вечеру – уже по 32,07-32,08 гривен. Частично это было вызвано очередным ростом евро на FOREX. Завтра утром евро будут продавать по 32,07-32,10 гривен, а дальше все будет зависеть от поведения межбанка и в какую сторону пойдет наличный доллар.

Что касается наличного рубля, его продолжат завтра продавать по 3,65-3,67 гривен. При этом большинство киевских обменников будут предлагать рубль по 3,65 гривен. Более дешевые предложения завтра маловероятны.