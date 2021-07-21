Хакеры атаковали крупнейшую нефтекомпанию Саудовской Аравии

Хакеры требуют от Саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco выкуп в размере 50 млн долларов в криптовалюте. Злоумышленники похитили данные размером один терабайт в организации, сообщает РБК-Украина.

Компания Saudi Агамсо подтвердила информацию насчет того, что данные, которые находятся на одном из сайтов даркнета - принадлежат ей и еще одной из фирм, с которой она сотрудничала ранее. В частности, об утечке данных саудовский нефтегазовый гигант узнал совсем недавно.

Хакеры, со своей стороны, обещают удалить похищенную информацию после получения выкупа в размере 50 млн долларов в криптовалюте.

"Мы подтверждаем, что утечка произошла не из-за бреши в системе безопасности. Она не повлияла на работоспособность компании. Мы продолжаем поддерживать надежность нашей системы кибербезопасности" , - отмечает пресс-служба Saudi Агамсо.

Автор: Сергей Пышкин