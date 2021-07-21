В Госдепе "решили не рисковать отношениями" с Германией
США во время переговоров с властями Германии по проекту газопровода "Северный поток-2" решили не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщает Страна.ua.
Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами.
"Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2". Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.