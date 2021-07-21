В Госдепе "решили не рисковать отношениями" с Германией

В Госдепе "решили не рисковать отношениями" с Германией
Фото: Северный поток.Facebook

США во время переговоров с властями Германии по проекту газопровода "Северный поток-2" решили не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщает Страна.ua.

Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами.

"Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2". Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

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