В Госдепе "решили не рисковать отношениями" с Германией

США во время переговоров с властями Германии по проекту газопровода "Северный поток-2" решили не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщает Страна.ua.

Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами.