Руководство "Ровноазота" хотело скрыть аварию

Руководство химического предприятия "Ровноазот", вероятно, пыталось скрыть факт аварии, однако резонанс не позволил этого сделать, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Было проведено в Ровенской области совещание с органами центральной власти, местного самоуправления, ГСЧС, лабораторного центра Минздрава, Госпродпотребслужбы и другими структурными подразделениями, Нацполицией. Я также принимал участие в нем. И, знаете, большинство коллег доложило, что им стало известно об аварии, к сожалению, из СМИ, звонков общественности, из других источников, а не по инициативе предприятия. Поэтому такое подозрение возникло, что предприятие, пожалуй, хотело скрыть это чрезвычайное происшествие" , — предположил Малеваный.

Глава экоинспекции добавил, что со вчерашнего дня регулярно проводят замеры качества воздуха. По результатам различных лабораторных исследований предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены, то есть атмосферный воздух безопасен.

Также специалисты экоинспекции отобрали пробы образцов почвы, результаты исследования станут известны через несколько дней.