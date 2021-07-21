Кремль прокомментировал соглашении Германии и США по "СП-2"

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер и их не ведут главы государств. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соглашение США и Германии по "Северному потоку-2", сообщает РБК-Украина.

"Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран" , - цитирует агентство Пескова.

Он также заявил, что подвижек по подготовке встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Автор: Дмитрий Кузнецов