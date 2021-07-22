Госдолг стал угрозой для бюджета Великобритании

Из-за инфляции обслуживание государственного долга Великобритании подорожало до рекордного уровня. В июне казначейство выплатило 8,7 миллиардов фунтов, что на шесть миллиардов больше, чем годом ранее, сообщает Лента.Ру.

Это самые большие ежемесячные выплаты с 1997 года, за все время наблюдений, заявило Управление национальной статистики.

Там объяснили, что такие показатели связаны с ростом индекса потребительских цен, указав, что к нему привязаны государственные обязательства, индексированные по инфляции. При этом сам госдолг Великобритании в целом приближается к 100 процентам валового внутреннего продукта страны. Примерно четверть его связана с показателями инфляции, свидетельствуют данные Агентства по управлению долгом.

Рекордный за многие годы уровень правительственных заимствований обусловлен стремлением страны поддержать британцев, потерявших работу во время пандемии, отмечает Bloomberg. Хотя в целом дефицит бюджета ниже, чем в мае предсказывало Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), растущие расходы на обслуживание долга стали угрозой и могут свести на нет эффект от неожиданного улучшения ситуации.