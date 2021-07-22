Астрологи дали прогноз на четверг, 22 июля 2021 года. Насыщенный будет день, и будет много новых знакомств. Старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите в семейном кругу – родные подарят вам хорошее настроение и вернут уверенность в себе, сообщает Сегодня.

Гороскоп на сегодня 22 июля для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня вы будете еще той пушкой-хлопушкой, которой хочется все и сразу. Вы будете очень эмоциональны, а это в свою очередь не очень здорово скажется на общении. Не рискуйте сегодня и не участвуйте в махинациях – вам это вылезет боком. Будьте последовательны в своих словах и действиях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Идеальнее дня для творчества и решения рабочих задач сложно найти. Не ленитесь и получите те, о чем мечтаете. События в личной жизни заставят вас задуматься о будущем – не принимайте сегодня поспешных решений.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы будете сегодня рассеяны и мыслями постоянно где-то витать. Старайтесь все же якорить себя, особенно – на работе. Иначе провалите все проекты и можете даже разругаться с близкими. День будет эмоциональным, поэтому важно не расслабляться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня с самого утра у вас не заладится общение с близкими, а это в свою очередь повлечет за собой проблемы и на работе. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто делает вас счастливыми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вас ждет сегодня напряженный день, когда дела будут решаться не так, как вы себе запланировали. Но это все неплохо, ведь вам нужна встряска, которая поможет быть продуктивнее. Если нужна помощь – обращайтесь за ней к своим близким.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Хороший день для тех, кто хочет добиться больших результатов в рабочих делах. Не сдерживайте себя – просто делайте то, что у вас хорошо получается, и будет вам счастье. Можете получить сегодня неожиданный подарок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

День идеально подходит для тех, кто работает в коллективе. Вы будете сегодня очень харизматичными, обаятельными и открытыми к общению. Не сдерживайте себя и покоряйте новые вершины, заводите новые знакомства и наслаждайтесь жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы будете сегодня так активны, мотивированы и целенаправленны, что к вам потянутся люди. Все захотят от вас совет, внимание, улыбку и даже свидание. Фильтруйте свое общение, если не хотите остаться истощенными и без энергии. Удача в ваших руках!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Не будьте сегодня рассеянными, если не хотите остаться не у дел. Лучшее, что вы можете сделать – настроиться на позитив и нести его в массы. Уделите внимание детям – они скучают по вам! А вечер полностью оставьте для себя и сделайте наконец то, о чем вы мечтаете.

Козерог (23 декабря – 20 января)

День обещает быть томным, а ваше настроение – переменчивым. Не стоит вешать нос – вас впереди ждут победы. Во второй половине дня можете почувствовать недомогание – попробуйте прогуляться перед сном, почитать, посмотреть серию сериала.

Водолей (21 января – 19 февраля)

День идеально подходит для тех, кто работает с людьми – вы сможете легко найти общий язык с любым человеком. Старайтесь не растрачивать напрасно силы, время и деньги. А вечер уделите своему любимому человеку!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вас ждет очень благоприятный день. Вы будете полны сил и энергии, ваши творческие способности будут на высоте, а значит и результат вашей работы не заставит себя ждать. Во второй половине дня сможете решить проблемы, которые казались вам неразрешимыми.