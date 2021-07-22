Техосмотр транспорта: что изменится в процедуре

Изменения в порядке проведения техосмотра транспортных средств, которые готовят в Украине, не касаются частных автомобилей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов в комментарии изданию "Гордон"﻿.

"Главный сервисный центр разрабатывает изменения в Положение о порядке проведения осмотра технического состояния транспортных средств. Изменения касаются исключительно отношений между субъектами, которые проводят такие проверки, и субъектами, которые их контролируют, а именно Национальной полицией, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и ГСЦ, который проводит мониторинг результатов обязательного технического контроля. Других изменений, которые влияют на процедуры контроля, не планируют" , — сказал Смольянинов.

По его словам, перечень транспортных средств, подлежащих проверке, не будут расширять.

"В списке транспортных средств, подлежащих ОТК, остаются грузовые автомобили и транспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров. Они всегда проходили техконтроль. Так будет и в дальнейшем" , — уточнил он.

Осуществляют контроль частные учреждения, так называемые субъекты ОТК.

"Это лаборатории, аккредитованные Министерством инфраструктуры. Сегодня их в Украине 820. В течение прошлого года они провели 799 тыс. проверок и выявили 1600 нарушений. Факт нарушения не означает, что автомобиль не может ездить, а лишь то, что он должен повторно приехать на осмотр и подтвердить свою техническую исправность" , — говорит Юрий Смольянинов.

Изменения нужны для решения конфликтных ситуаций, утверждает он.

"В случае выявления нарушений между контрольной организацией и собственниками транспортных средств иногда возникают недоразумения. Изменения к постановлению Кабинета министров вводят процесс видеофиксации проверки. Видеозапись сохраняют у субъекта, который провел ОТК. Но в случае возникновения конфликта этот файл можно передать ГСЦ, Нацполиции или еще кому-то для подтверждения того, что техконтроль отвечал регламенту. Вот и все. Больше ничего не меняется. Мы просто хотим дать право субъектам ОТК фиксировать процесс проверки на видеокамеру и затем использовать видеозапись (она будет иметь юридическую силу) для урегулирования спорных ситуаций" , — подчеркнул Смольянинов.

Как сообщалось, в Министерстве инфраструктуры предлагали возобновить обязательный техосмотр частных автомобилей еще в 2019 году. Соответствующий проект закона предусматривал "существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств" и был нацелен на "повышение уровня безопасности на дорогах".

В январе 2021-го тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что технический осмотр транспортных средств с 2022 года планируется сделать обязательным.