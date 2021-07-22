Участок в совместном пользовании нескольких ФЛП: как насчитывается арендная плата

Если договором аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности, предусмотрено, что земельный участок находится в совместном пользовании нескольких физических лиц (нескольких физических лиц - предпринимателей), то арендная плата насчитывается контролирующим органом физическим лицам, а физические лица - предприниматели самостоятельно исчисляют сумму аренды и подают налоговую декларацию за площадь арендованного земельного участка в соответствии с условиями договора аренды, сообщает ЛигаБизнес.

Плата за землю - обязательный платеж в составе налога на имущество, который справляется в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности (дальше - арендная плата), информируют в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.

Нормы установлены п. п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса.

Арендная плата - обязательный платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком (п. п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 НК).

В соответствии с абзацем первого ст. 2 Закона "Об аренде земли" с изменениями и дополнениями (дальше - Закон № 161) отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом от 25 октября 2001 года № 2768-ІІІ с изменениями и дополнениями, Гражданским кодексом законами Украины, иными нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.

Договором является договоренность двух или больше сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (часть первая ст. 626 ГК).

Согласно абзацу четвертому части четвертой ст. 179 Хозяйственного кодекса стороны не могут отступать от содержания типичного договора, но имеют право конкретизировать его условия.

При согласии сторон в договоре аренды земли могут указываться иные условия (часть вторая ст. 15 Закона № 161).

Договор аренды земель государственной и коммунальной собственности заключается по типичной форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2004 года № 220 с изменениями и дополнениями (абзац четвертый п. 288. ст. 288 НК).

Договор аренды земли - это договор, за которым арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требований земельного законодательства (ст. 13 Закона № 161).

Согласно части первой ст. 15 Закона № 161 существенными условиями договора аренды земли являются:

объект аренды (кадастровый номер, место расположения и размер земельного участка);

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

Плательщиком арендной платы является арендатор земельного участка, объектом налогообложения - земельный участок, предоставленный в аренду (пп. 288.2 и 288.3 ст. 288 НК).

Основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка (п. 288.1 ст. 288 НК).

Налоговый период, порядок исчисления арендной платы, срок уплаты и порядок ее зачисления в бюджеты применяется в соответствии с требованиями статей 285 - 287 НК (п. 288.7 ст. 288 НК).

Пунктом 286.2 ст. 286 НК плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму платы за землю ежегодно состоянием на 1 января и не позже 20 февраля проходящего года подают в соответствующий контролирующий орган по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НК, с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам. Представление такой декларации освобождает от обязанности представления ежемесячных деклараций. При представлении первой декларации (фактического начала деятельности как плательщика платы за землю) вместе с ней подается извлечение из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка, а в дальнейшем такое извлечение подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли.

С учетом норм абзаца первого п. 286.5 ст. 286 и п. 288.7 ст. 288 НК начисление физическим лицам сумм арендной платы за землю проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые направляют плательщику налога в порядке, определенном ст. 42 НК до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном ст. 58 НК.

В соответствии с частью первой и второй ст. 510 ГК сторонами в обязательстве являются должник и кредитор. В обязательстве на стороне должника или кредитора могут быть одно или одновременно несколько лиц.

Учитывая указанное, если договором аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности, предусмотрено, что земельный участок находится в совместном пользовании нескольких физических лиц (нескольких физических лиц - предпринимателей), то арендная плата насчитывается контролирующим органом физическим лицам, а физические лица - предприниматели самостоятельно исчисляют сумму аренды и подают налоговую декларацию, за площадь арендованного земельного участка в соответствии с условиями договора аренды.﻿ ﻿ ﻿