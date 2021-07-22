Является ли налоговым долгом неуплаченный ЕСВ

В соответствии с пп. 14.1.175 Налогового кодекса (дальше - НКУ) налоговый долг - это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный НКУ срок, и непогашенной пени, начисленной в порядке, определенному НКУ, сообщает ЮрЛига.

Правовые и организационные принципы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета, определяет Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" от 08.07.2010 г. № 2464-VI (дальше - Закон о ЕСВ).

Согласно п. 6 части первой ст. 1 Закона о ЕСВ сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, своевременно не начисленная и/или не уплаченная в сроки, установленные данным Законом, исчисленная налоговым органом в случаях, предусмотренных Законом, является недоимкой.

Следовательно, сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, своевременно не начисленная и/или неуплаченная в установленные сроки, не считается налоговым долгом, а является недоимкой.