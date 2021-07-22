В Крыму могут досрочно закрыть туристический сезон

Власти оккупированного Крыма могут закрыть туристический сезон, если число заболевших коронавирусом не пойдет на спад. Чем больше отдыхающих, тем выше поднимается кривая заболеваемости на полуострове, сообщает Обозреватель.

По словам главы региона Сергея Аксенова, если статистка станет и вовсе катастрофической, то туристический сезон придется закрыть.

На сегодняшний день в Крыму новый антирекорд – 2 767 случаев заражения за неделю.

"Есть часть людей, которые требует от меня закрыть от туристов Крым. Понятно, что сейчас делать мы этого не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее" , – отметил Аксенов.

Кроме того, он обратился к жителям Крыма и предпринимателям. Чиновник призвал людей соблюдать масочный режим и дистанцию.

"Помните, что возможности нашей медицины не безграничны, соблюдайте и уважайте нормативные акты, которые действуют на территории" , – добавил Аксенов.

К слову, в Крыму фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, люди продолжают умирать от инфекции. Но российские оккупанты все никак не решаются вводить локдаун или хоть как-то усилить карантин, ведь опасаются провалить и без того неудачный курортный сезон. Туристы и жители полуострова, в свою очередь тоже пренебрегают мерами безопасности.