Отношения Украины с соседями: есть ли у нас друзья?

Отношения Украины с ее соседями никогда не были простыми, тогда как наибольшую поддержку она часто получала от стран, расположенных далеко, например, США или Канады, сообщает Deutsche Welle.

Какие же отношения Украина имеет со своими соседями сейчас и есть ли среди них настоящие "друзья"? По России все однозначно: после аннексии Москвой Крыма и начала войны в Донбассе отношения с ней фактически отсутствуют. Сейчас РФ в Украине имеет статус "государства-агрессора".

Беларусь: "вагнеровцы", сфальсифицированные выборы и санкции

Позднее с 2014 года Украина и Беларусь начали преследовать принципиально разные внешнеполитические цели. Если первая интегрируется в ЕС и НАТО, то вторая пыталась балансировать между РФ и ЕС.

Впрочем, это не мешало Киеву и Минску сотрудничать, а атмосфера между государствами была преимущественно прагматичной. Одним из проявлений этого были переговоры ТКГ по урегулированию на Донбассе, которые к пандемии проходили в Минске.

Все изменилось в августе 2020 года, когда тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко решил передать задержанных "вагнеровцев" не Украине, а России. Это очень возмутило Киев и стало сокрушительным ударом по отношениям с Минском.

Уже позже Украина, как и ЕС и другие страны Запада, признала президентские выборы в Беларуси 9 августа сфальсифицированными, поэтому Лукашенко официальный Киев не считает президентом Беларуси. С тех пор отношения между Украиной и Беларусью только ухудшались. Лукашенко неоднократно делал различные упреки в адрес Киева, например, в поставках оружия. Подтверждений он в привычной для себя манере не приводил.

В этом году Киев и Минск начали вводить взаимные ограничения на торговлю. А после принудительной посадки самолета Ryanair Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, запретила украинским самолетам полеты в белорусском воздушном пространстве и закрыла свое "небо" для белорусских авиакомпаний.

Минск ответил введением лицензирования на отдельные виды украинских товаров. А уже в июле Кабмин Украины предложил СНБО ввести персональные санкции в отношении ряда физических лиц из Беларуси.

Польша: исторические вопросы до сих пор бросают тень на отношения

Долгое время Польша считалась "адвокатом" Украины в ЕС. Но с приходом к власти в 2015 году партии "Право и справедливость" (ПиС) это отошло в прошлое. Одна из причин заключается в том, что политика правительства ПиС стала объектом критики в Брюсселе и других западноевропейских столицах через подрыв принципа верховенства права в стране. Кроме того, нынешняя власть в Варшаве не выражает большого интереса к прогрессу Украины в евроинтеграционных реформах. Это видно, в частности, и из выступлений евродепутатов от ПиС по украинским вопросам. Практически единственной темой этих выступлений критика действий России.

Эксперт по вопросам Восточной Европы чешского аналитического центра (AMO) Павел Гавличек также указывает на то, что для правительства ПиС ключевой темой является противодействие угрозе со стороны России. И здесь Варшава видит в Киеве "ключевого союзника" или даже относится к Украине как к "инструменту". При этом эксперт подчеркивает, что не следует забывать и о практической поддержке, которую Польша оказывает Украине, например, в сфере кибербезопасности.

При правлении ПиС ухудшились и двусторонние отношения с Киевом, ведь эта партия регулярно пыталась вернуть вопросы истории на повестку дня отношений, хотя эта страница казалась перевернутой еще в начале 2000-х годов. Напряжение удалось снять при президентстве Владимира Зеленского. Правда, обозреватели пока не говорят об окончательном урегулировании конфликта вокруг истории между Украиной и Польшей.

Эксперт Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете указывает на то, что ПиС пытается использовать историю для распространения влияния Польши в регионе.

"Когда мы слышим риторику некоторых польских политиков, то видно, что они считают Польшу старшим партнером, а Украина - младшим. Я не знаю, чего Польша пытается достичь этим, думаю, это, скорее, - для внутренних целей", - отмечает Лете.

Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО

Правительства Варшавы и Будапешта считаются близкими союзниками, в частности, в их конфликтах с Брюсселем. В отношениях обеих стран с Киевом можно найти параллели. Венгрия на словах поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО, но для Будапешта большую роль играют культурные вопросы.

Так, после принятия Украиной в 2017 году закона об образовании политику Будапешта по Киеву определяет прежде всего вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье. Несмотря на диалог и много попыток сблизить позиции, этот конфликт до сих пор не решен.

Его практическим проявлением является блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне. Этот конфликт иногда выходит и на уровень ЕС. Например, когда венгерский еврокомиссар едва не сорвал согласования совместного заявления Совета ассоциации Украина-ЕС в январе этого года.

Бруно Лете отмечает, что в силу исторических вопрос Будапешт имеет проблемы не только с Украиной, но и с остальными соседями. Гавличек указывает на практическое сотрудничество между Венгрией и Украиной, которое происходит параллельно с использованием правительством Виктора Орбана вопроса венгерского меньшинства для внутренних целей.

Словакия: неудачная шутка и политическая поддержка Украины

Среди всех соседей Украины отношения со Словакией обременены историческими или культурными вопросами наименее. В пользу хорошим связям играют и общие экономические интересы, ведь большая часть российского газа, прокачанного Украиной, транспортируется дальше по территории Словакии. Поэтому Братислава очень заинтересована в продолжении транзита газа Украиной.

Впрочем, как отмечает Гавличек, пока к 2020 году у власти в Словакии были социал-демократы, в частности, глава правительства Роберт Фицо, между Братиславой и Киевом не было напряженности, но и положительная динамика тоже отсутствовала.

Одна из причин заключается в том, что Фицо пытался поддерживать связи с РФ. С 2020 года эксперт видит тенденцию к улучшению отношений между Братиславой и Киевом. По словам Гавличека, новые премьеры - Игорь Матович и Эдуард Гегер, а также президент Зузана Чапутова уделяют значительное внимание Украине и улучшению отношений с ней.

При новом правительстве между обеими странами не обошлось и без неприятностей. Во время радиоэфира на вопрос, что Братислава пообещала России за вакцину "Спутник V", Матович ответил: "Закарпатскую Украину". За это "неуместное заявление" сразу же извинился глава МИД Словакии Иван Корчок , а затем и сам премьер-министр. Гавличек убежден, что за этой "шуткой" не стояло никакое политическое соображения, ведь Матович часто говорит провокационные вещи.

После этого Матович не продержался в своем кресле долго. Скандал вокруг закупки российской вакцины от коронавируса заставил его уступить должность главы правительства в пользу однопартийца Гегера.

Эксперт Гавличек отмечает, что новый премьер пока не продемонстрировал в полной мере своего отношения к Украине. Однако эксперт видит большую разницу между характерами обоих политиков: Гегер намного более взвешенный и направленный на поиск консенсуса, чем Матович. А глава МИД Корчок является активным сторонником помощи Украине, уточняет аналитик.

Молдова: перезагрузка отношений благодаря Майи Санду

В последние годы отношения Киева и Кишинева не отличались ни близостью, ни любовью. Причиной был президент Молдовы Игорь Додон, который не скрывал своей пророссийской позиции.

За заявления Додона о том, что Крым принадлежит РФ, его не приглашали в Киев все четыре года пребывания в должности, а украинские президенты не хотели с ним встречаться. Все изменилось с приходом к власти в конце конца 2020 года Майи Санду. Свой первый зарубежный визит она совершила именно в Украину.

Президенткой Молдовы Майя Санду на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве во время своего первого зарубежного визита в должности

Однако очень быстро тень на новую динамику между двумя странами бросило исчезновения в начале апреля скандального судьи Николая Чауса , который скрывался от украинского следствия в Молдове. Одной из версий является его похищения украинскими спецслужбами. Официальный Киев свою причастность отрицает. Где именно находится Чаус, похищали ли его и кто к этому причастен, до сих пор неизвестно.

Впрочем, этот инцидент не помешал практическом развитию отношений Киева и Кишинева. Одним из проявлений этого стал запуск нового формата сотрудничества между Украиной, Молдовой и Грузией "Ассоциированное трио".

В то же время полноценное развитие отношений было невозможным в условиях политической неопределенности в Молдове. Однако после победы партии Санду на парламентских выборах 11 июля эта преграда, очевидно, снята.

Румыния: сотрудничество с Украиной для противодействия доминированию РФ в Черном море

Как и в Будапеште, в Бухаресте также не были рады принятию Украины закона об образовании в 2017 году. Впрочем, это не повлекло большого конфликта между Румынией и Украиной. Сейчас в отношениях между странами эксперты видят большой потенциал. Одна из причин этого - вопрос безопасности.

"Интерес Румынии состоит в том, чтобы Черное море не стало российским озером . И поэтому Румыния очень заинтересована в совместной с Украиной работе над военными проектами" , - отмечает Бруно Лете.

Гавличек также относит Румынию к самым большим "ястребам" среди стран региона в вопросе противостояния России, в частности, в Черном море. Эксперт называет Бухарест "хорошим союзником" Киева и добавляет, что Румыния поддерживает, в частности, практическое сотрудничество между ЕС и странами "Восточного партнерства", к которым относится Украина.