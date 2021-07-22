Цены вырастут: НКРЭКУ обвинила суды в завышении полномочий

Суды становятся на сторону операторов системы распределения электроэнергии и обязывают Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличивать тарифы на распределение, сообщает UBR.

Это позволит компаниям получать сверхприбыли за счет роста тарифов для потребителей в ряде областей Украины, сказано в заявлении НКРЭКУ.

Так, 22 июня "Винницаоблэнерго", на которой недавно было обнаружено незаконное потребление больших объемов электричества, добилась в апелляционном суде отмены постановления регулятора об определении размера прогнозируемых технологических расходов э/э на 2020 год.

"Фактически суд обязал комиссию увеличить объем этих расходов в структуре тарифа на сумму около 50 млн грн, что в конечном итоге должно быть дополнительно оплачено потребителями Винницкой области" , – сообщает НКРЭКУ.

Подобные попытки "удачно" осуществили и другие предприятия группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина – "Луганское энергетическое объединение", "Сумыоблэнерго" и другие.

"Судами неверно установлены обстоятельства по упомянутым делам, неправильно исследованы и оценены доказательства, нарушены нормы материального и процессуального права, а резолютивные части решений этих судов идентичны, с одинаковыми ошибками, и у нас нет сомнения, что Верховный суд их отменит" , – сказано в заявлении регулятора.