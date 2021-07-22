Первая страна снялась с Олимпиады из-за коронавируса

Гвинейские спортсмены не будут принимать участие в Олимпиаде-2020 из-за растущего количества случаев коронавируса в Токио. Африканскую страну на Играх должны были представить пять атлетов, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание Inside The Games﻿ со ссылкой на AFP, об этом заявил министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу. В правительстве страны переживают за здоровье своих спортсменов.

"Из-за новой волны коронавируса правительство, обеспокоенное здоровьем гвинейских спортсменов, с сожалением приняло решение отказаться от участия в Олимпийских играх" , – сказал Соу.

Несмотря на это заявление, появились слухи о том, что на самом деле причина кроется не в COVID-19, а в финансовых ограничениях. По словам источника, близкого к правительству, "министерство просто не может заплатить".

Делегация Гвинеи

На ОИ в Токио от Гвинеи должны были выступить борец, дзюдоист, два пловца и бегун на короткие дистанции. Африканская страна приняла участие уже в 11 Олимпиадах, но не сумела завоевать ни одной медали.