Две дозы Pfizer или AstraZeneca эффективны против Delta

Согласно новому исследованию, две дозы вакцины от Pfizer или AstraZeneca почти так же эффективны против штамма коронавируса Delta, как и против ранее доминирующего штамма Alpha, пишут иностранные СМИ.

Исследование показало, что вакцины Pfizer и AstraZeneca были эффективны против варианта Delta, который сейчас является доминирующим штаммом во всем мире, при условии, что человеку сделали две прививки.

Pfizer на 88% эффективен в предотвращении симптоматических заболеваний, вызванных вариантом Delta. AstraZeneca эффективна против варианта Delta на 67%.

"После получения двух доз вакцины были отмечены лишь незначительные различия в эффективности вакцины с вариантом Delta по сравнению с вариантом Alpha", - пишут исследователи Public Health England.

Исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess также заявили, что в лабораторных условиях реакция антител от однократной вакцины Johnson&Johnson хорошо сработала против штамма Delta, и этот иммунный ответ длился около восьми месяцев.